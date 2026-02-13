Lazio, Cucchi: "Mi sto innamorando di questa squadra, merito di Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Riccardo Cucchi ha analizzato il momento della Lazio soffermandosi su diversi temi come la vittoria in Coppa Italia ma anche la protesta dei tifosi.

"Io mi sto innamorando di questa squadra, vedo quello che in campo fa e percepisco tutto quello che c’è fuori. Vedere Sarri così capace di motivarli, vedere anche questi risultati inaspettati, in particolare quello straordinario di Coppa Italia, non può che appassionarmi. Grandi valori tecnici non ci sono, sono convinto che se non ci fosse stato Sarri, in una situazione così complicata, certamente avremmo avuto una squadra in lotta per non retrocedere. Invece, c’è una squadra che riesce a trasmettere segnali importantissimi anche a chi non va allo stadio. C’è una trasmissione di lazialità di cui abbiamo bisogno. Ci sta trasmettendo tutto quello che vorremmo, ma che non arriva dalla società".

"Io sono tra quelli che ha firmato la petizione e che ha saltato la partita contro il Genoa. Mi sono convinto che ciò che è stato deciso dalla stragrande maggioranza dei tifosi fosse giusto. Ho disertato lo stadio soffrendo tremendamente. Credo che il più grande errore del presidente Lotito sia stato quello di pensare di poter fare il presidente contro i tifosi. Imperdonabile".

