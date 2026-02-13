Patric, parla l'agente: "Non è felice di questo momento della Lazio, ma..."
Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Sandro Martone, che lavora nell'entourage di Patric, ha parlato della stagione della Lazio e del pensiero del difensore su questo momento non brillante della società. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Patric è un tifoso della Lazio e come tutti i tifosi è molto dispiaciuto del momento non brillantissimo, ma felice per il passaggio del turno. Lavora ogni giorno dentro e fuori dal campo per far sì che la Lazio ritorni dove merita. Il ragazzo è convinto che Fabiani, Sarri e Lotito abbiano le spalle abbastanza larghe per aiutare la squadra a venir fuori da questa situazione e ricostruire un ciclo vincente. Non dimentichiamoci che la Lazio negli ultimi due anni ha perso dei totem come Immobile, Milinkovic e Luis Alberto e ci vuol tempo per ricreare un gruppo più che competitivo.”