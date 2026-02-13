Lazio, Pedro pensa già a un futuro da allenatore? Il possibile indizio
Dopo aver lasciato il prato del Dall'Ara in barella, Pedro è stato subito sottoposto a controlli, che hanno escluso la possibilità di una frattura che avrebbe potuto porre fine alla sua stagione. Lo spagnolo svolgerà in giornata ulteriori esami per capire la reale entità dell'infortunio alla caviglia, ma il peggio sembra essere stato scongiurato.
Ormai quasi 39enne, Pedrito lascerà la Lazio a fine stagione, ma il suo futuro resta incerto. L'ex Barca è vicino al ritiro e, in un'intervista concessa negli scorsi mesi a Il Messaggero, aveva rivelato la possibilità di restare nel calcio iniziando ad allenare.
Un indizio in questo senso potrebbe averlo dato lo stesso giocatore che, come riporta lo stesso quotidiano, pare abbia allungato di un anno il contratto della sua propria abitazione nella Capitale. Chissà, magari la sua prima esperienza da tecnico potrebbe essere sulla panchina di una delle formazioni giovanili biancocelesti.