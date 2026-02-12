Lazio, Bezzi vede un nuovo Sarri: "Si è identificato in un ruolo che..."
Maurizio Sarri si è preso la Lazio sulle spalle, ma l'ha messa anche sotto la sua ala protettrice. L'ha difesa, l'ha compattata, ha fatto gruppo e adesso, dopo qualche sassolino dalle scarpe, inizia a togliersi anche qualche soddisfazione.
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha detto la sua in merito all'evoluzione della figura di Sarri, un allenatore - a detta sua - più "paterno". Di seguito le sue parole.
"Credo che Sarri sia veramente un punto di riferimento per tutti, per la squadra, per l'ambiente. La Lazio ha ottenuto un risultato con la testa contro il Bologna. Ed è merito dell'allenatore. Sarri, a differenza dell'ultima volta, questa volta sta tenendo duro e sta mettendo a posto tutti i pezzi. È un nuovo Sarri, che si è identificato in un ruolo che non è solo quello di allenatore. È più paterno".