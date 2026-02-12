Lazio, Bonfanti difende Sarri: "Sta facendo di necessità virtù..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il nome di Maurizio Sarri è al centro dell'agenda dei media sportivi di oggi. La sua impresa, perché di questo si tratta, sta facendo parlare tutta Italia. Nonostante le avversità, il mercato bloccato, le cessioni e gli infortuni, il tecnico toscano è arrivato in semifinale di Coppa Italia battendo un Bologna altrettanto voglioso di riscatto.

Ad unirsi alla scia di opinionisti che prendono le difese del Comandante c'è anche Francesco Bonfanti. Ecco di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni di TMW Radio:

"Sarri sta facendo di necessità virtù. La Lazio parte con Sarri che non sa del mercato bloccato, sapendo così che non ci può mettere del suo dal punto di vista tecnico. Regge la barca e poi a gennaio gli vendono Guendouzi. I tifosi sono furenti e lì nasce la frattura. Sta facendo i miracoli Sarri per portare a casa una stagione difficilissima. E' stato di parola, non ha mollato la barca e la sta portando avanti. Sarri è quello che ne esce meglio di tutti da questa situazione".