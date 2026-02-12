Lazio | Rovella rivela: "Sogno di alzare un trofeo con questa maglia"
Niccolò Rovella si è immerso subito nel mondo biancoceleste. Ha capito i valori e il calore dell'ambiente, diventando lui stesso un tifoso di questi colori. Il centrocampista ha ancora molti obiettivi da raggiungere con la maglia della Lazio, dei sogni che ha rivelato durante l'intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel. Dal primo gol sotto la Curva Nord ai trofei con la Lazio, ecco di seguito le sue parole:
"Il primo gol con la Lazio? Sì, me lo immagino come a Parma. L'unica cosa è che vorrei farlo in casa. Tutto perfetto, ovviamente senza l'annullamento del Var (ride, ndr.). Mi piacerebbe tanto segnare all'Olimpico per la prima volta e fare una corsa sotto la Nord. I miei sogni con la Lazio? Il sogno più grande che ho è alzare un trofeo con questa maglia, e farlo da protagonista sarebbe importante. Già vincerne uno creerebbe la mentalità vincente per alzarne ancora di più, aprire un ciclo vincente qua sarebbe straordinario. Qui a Roma quando vinci ti ricordano per sempre, basta pensare agli eroi degli Scudetti... Mi piacerebbe essere ricordato come loro".