Lazio, Pedro ringrazia i tifosi del Bologna: "Grazie per..." - FOTO

Pedro Rodriguez non ha esultato come i suoi compagni al termine della partita tra Lazio e Bologna, valsa il passaggio del turno in semifinale di Coppa Italia. Lo spagnolo è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia, per poi recarsi in ospedale per dei primi esami che hanno scongiurato una frattura del perone.

Proprio quando il calciatore è stato portato via in barella al termine della prima frazione, il Renato Dall'Ara si è alzato in piedi applaudendo l'uscita dal campo di una leggenda che, nella giornata di oggi, si è affidato ai social per ringraziare il popolo felinseo. 

"Grazie ai tifosi del Bologna per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio. Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Grandissimi i miei compagni per la qualificazione e per questa semifinale meritata! Orgoglioso di tutti!! Forza Lazio!". 

