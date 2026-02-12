NEWS | Heraskevych squalificato: il caso a Milano-Cortina
12.02.2026 10:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
L’atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych è stato squalificato dal Cio e non potrà quindi competere alle Olimpiadi di Milano Cortina. Heraskevych aveva annunciato da giorni di voler indossare durante la gara un casco con raffigurati atleti e atlete ucraini uccisi durante la guerra. Un gesto che, le autorità olimpiche, hanno giudicato come violazione delle regole... <<< MILANO-CORTINA>>>
