Lazio | Appena rientrato e subito fuori: Romagnoli torna con il Cagliari
RASSEGNA STAMPA - È già tempo di un nuovo stop per Alessio Romagnoli. Il difensore biancoceleste è tornato ieri al Dall’Ara da titolare, la prima volta dopo i giorni complicati vissuti sul finire del calciomercato, ma dovrà nuovamente fermarsi. Il centrale aveva seguito dalla tribuna la gara del 30 gennaio all’Olimpico contro il Genoa, prima di rientrare tra i convocati nella sfida con la Juventus, dove Sarri aveva inizialmente puntato sulla coppia Gila-Provstgaard.
Nel finale del match all’Allianz Stadium, però, l’allenatore è stato costretto a gettarlo nella mischia a 13 minuti dalla fine, a causa dei crampi accusati dal difensore danese. Proprio in quell’intenso spezzone di partita, Romagnoli ha rimediato un cartellino giallo che, essendo in diffida, ha fatto scattare automaticamente la squalifica.
Il numero 13 non sarà quindi disponibile per il prossimo impegno di campionato, in programma il 14 febbraio all’Olimpico contro l’Atalanta. Dopodiché ci saranno due due trasferte consecutive contro Cagliari e Torino, quindi Romagnoli tornerà titolare all'Olimpico solo a marzo, quando i biancocelesti ospiteranno il Sassuolo.