Mattioli in diretta: "Entro 10 giorni alla Lazio accadrà qualcosa di importante!"
12.02.2026 11:05 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Non solo Fiorello. Anche Mattioli a Radio Radio fa intendere delle novità sulla Lazio entro 10 giorni. Per ora nessuno si sbilancia, tutto resta sul detto e non detto, su attese, dubbi e novità.
Questo l'intervento di Mario Mattioli: "Cosa dovrebbe accadere? Non sapete nulla? Io credo che accadrà qualcosa di importante, in quale settore? C'è solo uno che può portare importanti notizie per la Lazio, solo un episodio una notizia che può essere deflagrante. Non è così facile dirla..."