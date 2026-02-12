Lazio, Piscedda: "Vittoria meritata, ma l'esultanza di Noslin..."

Al termine della partita vinta dalla Lazio, ai rigori, contro il Bologna e che ha portato i biancocelesti in semifinale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l'ex difensore biancoceleste Massimo Piscedda.

LA PARTITA - "La Lazio ha fatto una buona partita e se l'è meritata tutta. Nei novanta era da pareggio, ma la Lazio è stata più fredda. L'unico neo è stata la polemica di Noslin dopo il gol, sono cose evitabili. Tutto positivo. Una bella partita combattuta, la Lazio meritava di non perdere. In campionato devono perdere le altre e bisogna vincere gli scontri diretti. Vedo un po' di compatezza. Mi sembra la squadra si sia staccata dai problemi delle scorse settimane. Sarri sta facendo un buon lavoro a livello umano, la Lazio rema nella stessa direzione. Il valore della rosa c'è".

DELE-BASHIRU E MALDINI - "Dele-Bashiru deve avere campo aperto davanti. Ha forza e buona velocità che riesce sempre a mantenere. Quando ha campo diventa sempre pericoloso. Come esterno deve avere una capacità di dribbling che lui non ha. Il Bologna dava spazi e quindi è riuscito a sfruttarli. Maldini ha fatto una buona partita, ha avuto dei bei spunti e poteva sfruttare meglio delle occasioni".

GOL SUBITO - "Il gol preso non mi è piaciuto. Quando fai una difesa di quel genere vuol dire che non c'è organizzazione. La cosa grave è che Castro non ha bisogno neanche di saltare per far gol. Romagnoli? Il difensore più forte che ha la Lazio. Non mi stupisce quando fa queste partite. Credo che sia in grado di assorbire le problematiche passato".