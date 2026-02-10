Juve - Lazio, il retroscena sull'infortunio di Basic: "Ho fatto un passaggio e..."

Durante il primo tempo di Juventus - Lazio si è fermato Toma Basic. Il centrocampista, a pochi minuti dall'intervallo, ha accusato un problema muscolare che l'ha costretto a uscire. Il tutto è avvenuto dopo un'apertura verso Nuno Tavares: "Ho fatto il passaggio adesso e ho sentito qualcosa nella coscia", ha detto ai medici biancocelesti entrati in campo, come si è visto su BordoCam su Dazn.

Dele-Bashiru era pronto a prendere il suo posto già nel primo tempo, ma Sarri l'ha fermato: "Toma, mancano tre minuti-due minuti e mezzo...", gli ha detto per non sprecare uno slot dei cambi. "Mister, posso provare dai", la risposta del croato che stringe i denti fino al 45'.