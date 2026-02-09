MIXED - Juve, Spalletti: "Nessuna rivalità con la Lazio". E su Maldini...

TUTTOmercatoWEB.com

In zona mista, nel post partita di Juve - Lazio, ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato Luciano Spalletti. Il tecnico dei bianconeri, nel corso dell'intervista, si è soffermato anche su Maldini. Le sue parole: “Le squadre hanno giocato una bella partita, io so come Sarri è bravo a organizzare le squadre. Le difficoltà c’era già prima di andare a giocare contro una squadra allenata da lui. È chiaro che bisogna tentare il ritmo e di andare a fare la partita, in questo bisogna anche mantenere un certo equilibrio perché poi loro quando riconquistano sanno dove andare a finire l’azione. Purtroppo era un pericolo che si correva e abbiamo pagato un conto altissimo”.

“Maldini è un calciatore che può giocare in tutti i ruoli d’attacco, ancora non se n’è reso conto ma ha questa fisicità e questa qualità che può diventare ancora un calciatore importantissimo. Poi, mi fido di Sarri che se lo mette a giocare lì ne sa più di me per certi versi. È segno che può fare bene. Da un punto di vista di rivalità, non la sento con la Lazio ma con me stesso. Sento che mi devo meritare di essere allenatore di Serie A”.

“Noi si fa questo lavoro per questo, queste situazioni cariche di tensioni. Quando saremo lì a San Siro contro l’Inter, lo stadio pieno con i osti tifosi lì in curva che devono essere orgogliosi della nostra reazione e del nostro comportamento in quelle difficoltà. È il bello del lavoro che facciamo, arriviamoci prima possibile”.

