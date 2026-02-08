Juve - Lazio, Gila chiede il cambio: si rivede in campo Romagnoli

08.02.2026 22:24 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Juve - Lazio, Gila chiede il cambio: si rivede in campo Romagnoli

Gila costretto al cambio per un problema al flessore della coscia destra. In una delle ultime azioni d'attacco della Juventus, il difensore della Lazio ha accusato un fastidio e chiesto immediatamente a Sarri di essere sostituito. Al suo posto è entrato Romagnoli, tornato a giocare dopo le vicende di mercato delle ultime settimane.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.