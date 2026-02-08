Juve - Lazio, Gila chiede il cambio: si rivede in campo Romagnoli
08.02.2026 22:24 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Gila costretto al cambio per un problema al flessore della coscia destra. In una delle ultime azioni d'attacco della Juventus, il difensore della Lazio ha accusato un fastidio e chiesto immediatamente a Sarri di essere sostituito. Al suo posto è entrato Romagnoli, tornato a giocare dopo le vicende di mercato delle ultime settimane.
