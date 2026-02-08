Juve, Thuram a Dazn: "Questo pari dà fastidio, abbiamo avuto..."
08.02.2026 23:20 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Nel post partita di Juventus - Lazio, per analizzare la sfida e commentare il pareggio riacciufatto in extremis, è intervenuto Thuram ai microfoni di Dazn. Queste le parole del bianconero: "Dà fastidio questo pareggio perché abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto occasioni da gol e abbiamo dato tutto. Abbiamo fatto una buona partita, ma non abbiamo vinto”.
“La Juve gioca sempre per vincere, ancora di più contro l’Inter che è una grandissima squadra. Torniamo a lavorare come sempre e pensiamo già alla prossima”.