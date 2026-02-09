SONDAGGIO - Juve-Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti
09.02.2026 00:15 di Antoniomaria Pietoso Twitter: @antospietoso
La Lazio va avanti di due gol ma alla fine impatta 2-2 sul campo della Juventus. Un match gagliardo quello della squadra di Maurizio Sarri con sembrava insperato alla vigilia, ma che lascia tanti rimpianti per come si era messa la partita.
Intanto la palla passa a voi e vi chiediamo di scegliere il migliore in campo tra le aquile nel match del Bentegodi. Per votare potete cliccare sul link in basso o usare l'apposito box in basso a destra nella nostra homepage.
autore
Antoniomaria Pietoso
Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.