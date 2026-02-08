Lazio, Sarri a Dazn: "C'è rammarico. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Juventus - Lazio, gara terminata con il risultato di 2-2, ma fino all'ultimo minuto gli uomini di Sarri la stavano portando a casa. C'è rammarico, ma ci sono aspetti positivi da cui ripartire. Ecco di seguito le sue parole:

"Sul 2-0 la sensazione che era fatta non c'era, mancava tanto tempo e la Juve attaccava con vigore. Se c'è un rammarico è la palla del 3-1 a dieci minuti dalla fine, poi che la Juve potesse pareggiare era evidente, più che per il gol del 2-2 ho rammarico per quelle 2-3 occasioni con cui potevamo chiuderla. Cosa mi porto a casa? Fare un punto qui è sempre positivo, poi è chiaro che un pizzico di rammarico rimane, mi porto a casa la consapevolezza che questi ragazzi sono difficilmente distruttibili, non piegano la testa di fronte a nessun tipo di difficoltà, dal punto di vista morale mi dà grandi soddisfazioni. Douglas Costa (ospite nello studio di Dazn, ndr) mi sarebbe utile? Lui era un fuoriclasse, in carriera per colpe sue e degli allenatori ha fatto meno di quanto poteva fare, perché aveva la stimmate del fuoriclasse top mondo. Obiettivo? A vederci dall'esterno ci sono sensazioni diverse, ma dentro non c'è un clima negativo, nel gruppo squadra c'è un clima positivo, i ragazzi si allenano bene e con passione. Chiaro che giocare con l'Olimpico vuoto è stata una sensazione bruttissima anche per noi, ci piacerebbe a tutti che certe diatribe tra società e popolo laziale finissero, noi abbiamo troppo bisogno dei nostri tifosi".