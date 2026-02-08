Juve, Koopmeiners a Dazn: "Serve concentrazione. Gol annullato? Pensavo che..."

Juve, Koopmeiners a Dazn: "Serve concentrazione. Gol annullato? Pensavo che..."
Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Juventus - Lazio, gara terminata con un pareggio grazie al colpo di testa di Kalulu allo scadere. Ecco di seguito le sue parole:

"Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, ma dovevamo essere più precisi. Poca concentrazione? Con il mister dobbiamo attaccare tanto, a me piace così e anche alla squadra, bello creare tante occasioni, anche per i tifosi, ma è importante anche difendere bene, attaccare con la difesa, spingere subito per recuperare la palla e evitare di subire gol. Serve più comunicazione e concentrazione. Dobbiamo fare meglio in queste situazioni. Gol annullato? Dispiace perché era un bel momento per noi, avevamo avuto tante occasioni.Nnon avevo visto Thuram in fuorigioco, ho pensato fosse regolare".

