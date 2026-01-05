BOMBER, CAPPELLI E FELPE AL LAZIO FAN SHOP! CODICE SCONTO PER I NOSTRI LETTORI

05.01.2026 15:00 di  Mirko Borghesi   vedi letture
BOMBER, CAPPELLI E FELPE AL LAZIO FAN SHOP! CODICE SCONTO PER I NOSTRI LETTORI

 Vuoi un regalo a tinte biancocelesti? Con il codice Lalaziosiamonoi10 subito uno sconto del 10% online sul sito www.laziofanshop.it . Che stai aspettando? Bomber, felpe, cappelli a un prezzo scontato per i nostri lettori.

Le tute Mizuno della SS Lazio sono disponibili al Lazio Fan Shop di Via degli Scipioni. Corri ad acquistarle.  Non è finita qui.

NON SI è MAI TROPPO PICCOLI PER ESSERE LAZIALI, c'è sempre spazio in famiglia per un piccolo laziale. Una splendida Tshirt, sul retro la scritta SONO NATO NEL 2025 100% LAZIALE
Passa in negozio con una certifica che tuo/a figlio/a sia nato/a nel 2025, la TSHIRT sarà in OMAGGIO.
Passa in negozio o visita il sito ->  www.laziofanshop.it

Il Lazio Fan Shop è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10:00 alle 19:30.

Dove trovarci?
Via degli Scipioni 84, a due passi dalla Metro A - Ottaviano S. Pietro.

Telefono: 06 3973 7890

Inoltre, le novità non finiscono qui! Scopri tutte le esclusive e gli ultimi prodotti sul sito ufficiale: www.laziofanshop.it, il punto di riferimento online per ogni tifoso biancoceleste.

Ricorda: "La fede nella Lazio è un dono che va preservato, difeso e tramandato".

Le novità non sono finite qui: collegati in questi giorni su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili! Troverai anche le foto di altri prodotti, sono tantissimi! E lo shopping online puoi farlo anche su Facebook e Instagram! 

Mirko Borghesi
autore
Mirko Borghesi
Editore e Direttore di F1-News.eu, Mirko Borghesi è giornalista dal 2008. Regolarmente iscritto all'Odg, laziale, ha lavorato nel mondo del calcio, della politica e dello sport. Attualmente è capo ufficio stampa della Proracing Academy di Fisichella, Cioci e Liuzzi; direttore artistico di AsiPlay, tv dell'ASI, e collabora con diverse testate