Lazio | Sarri su Maldini, Gila e Basic: "Vediamo chi recuperare..."
03.03.2026 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni di Gila, Basic, Maldini e Pedro e sul loro possibile recupero. Di seguito le sue parole: "Ieri c’erano Gila e Pedro, non Basic. Vediamo chi di questi quattro può essere recuperabile in maniera totale o parziale".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.