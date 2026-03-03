Lazio, Basic verso il forfait anche in Coppa Italia: il motivo
03.03.2026 10:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Atalanta e Sassuolo, Coppa Italia e Serie A: uno spartiacque che può dire tanto sul futuro della Lazio e dello stesso Maurizio Sarri. In vista del doppio impegno, il tecnico spera di recuperare più pedine possibili, ma, come riporta il Corriere dello Sport, non ci sono sensazioni positive su Basic.
Il croato è il calciatore più indietro e per questo viaggia verso il forfait. Il centrocampista non ha ancora risolto l'infiammazione all'adduttore accusato contro la Juve, quando fu costretto alla sostituzione all'intervallo.
Il suo 2026 è stato travagliato, tra Serie A e Coppa Italia ha saltato 6 gare su 11, domani la settima assenza.