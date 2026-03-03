Lazio, la protesta dei tifosi colpisce ancora: il dato sui biglietti per l'Atalanta
03.03.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Stadio praticamente vuoto, di nuovo. La semifinale di Coppa Italia non cambia l'idea della contestazione del tifo organizzato della Lazio, compatto contro Lotito e deciso a non entrare all'Olimpico anche per la prossima partita contro l'Atalanta. Sarà la terza gara consecutiva in casa cui gli spalti rimarranno pressoché deserti.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, i biglietti staccati tra la vendita libera e la prelazione per gli abbonati sono circa 3.500. La protesta quindi andrà avanti, i tifosi biancocelesti rimarranno fuori. Ma per questa volta c'è un'altra richiesta: far passare il pullman con i giocatori a bordo prima della partita per far sentire la loro vicinanza, quando saranno tutti riuniti a Ponte Milvio.
