Lazio, speranze per Gila e Maldini: le condizioni in vista dell'Atalanta
03.03.2026 09:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Con Basic verso il forfait, Sarri può tirare un mezzo sospiro di sollievo. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, ci sono più speranze per Gila e Maldini. Oggi verranno rivalutati.
Lo spagnolo è alle prese con un'infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, si era fermato all'improvviso proprio contro l'Atalanta il 14 febbraio, da quel momento non ha più svolto una seduta coi compagni. Il difensore potrebbe stringere i denti per affiancare Romagnoli al centro della difesa.
Maldini invece soffre - come svelato da Sarri - di una tendinopatia rotulea, negli ultimi giorni si è riacutizzata e per questo motivo è rimasto fuori da convocati per la trasferta di Torino.