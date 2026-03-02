Lazio, numeri impietosi in attacco: solo il Wolverhampton ha fatto peggio

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre è il massimo. Arrivati a marzo, nessun giocatore della Lazio ha segnato più di tre gol in campionato dopo ventisette giornate. Sopra gli altri ci sono Pedro, Cataldi, Isaksen, Zaccagni e Cancellieri, tutti fermi alla stessa cifra. Il problema a livello realizzativo è chiaro: i biancocelesti non facevano così male dalla stagione 2009/10, con 22 reti realizzate.

Nei top cinque campionati europei, lo stesso dato l’ha raggiunto il Lecce di Di Francesco, con Coulibaly e Banda a quota tre. Peggio, invece, ha fatto solo il Wolverhampton (ultimo a 13 punti in Premier League): nessun calciatore ha segnato più di due reti, a pari merito ci sono Santiago Bueno, Arokodare, Hee-chan Hwang, Krejci, Mané e Rodrigo Gomes. Numeri impietosi in una stagione da dimenticare per la Lazio.