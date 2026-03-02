Lazio, Oddi: "Così è una sofferenza! Prestazione noiosa, senza agonismo"
"La Lazio vista ieri a Torino è stata una sofferenza". È il pensiero di Oddi espresso ai microfoni di Radiossei all'indomani della sconfitta subita dalla Lazio contro il Torino.
L'ex calciatore, proseguendo, ha aggiunto: "Una prestazione senza agonismo, noiosa, incapace di produrre occasioni da gol. Non c’è stato un singolo che ha fatto bene. Non credo che c’entri qualcosa la gara di Coppa Italia con l’Atalanta, non diamo alibi inutili e controproducenti. Non c’è stata storia, mi stanno sorprendendo in negativo. Fino a qualche gara fa, ero comunque dell’idea che questa quadra stesse facendo il massimo. Il campionato è mediocre, inutile soffermarsi sull’importanza della gara con l’Atalanta se poi ti presenti così con il Torino. Quantomeno lotta, cerca di inviare dei segnali”.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.