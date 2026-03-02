Lazio, Abbate spiega: "Una società seria avrebbe già cacciato Sarri"
Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha fatto il punto sul futuro di Sarri alla Lazio. Di seguito le sue parole: "Io non so se Sarri arriva fino al termine della stagione. E' imbarazzante che la società non esoneri un allenatore che non può più vedere da mesi. Io giustifico Sarri per tutto quello che sta succedendo, ma una società normale dopo le ultime due partite non può non cacciarlo. Una società che non pensa solo ai soldi. Una società seria avrebbe cacciato Sarri dopo quello che ha detto ieri sul futuro nebuloso".
"La società non lo caccia solo per non riconoscergli tutti i soldi che gli spettano. La società ha paura che Sarri non riceva altre offerte, intanto però lo vuole portare fino al termine della stagione. Sarri come capro espiatorio? Certo che ci proverà la società. L'epilogo è già scritto. Oggi non c'è modo che Sarri resti. Da Formello sperano che trovi squadra a fine stagione, altrimenti dovranno esonerarlo perché Sarri non si dimette senza un altro contratto".