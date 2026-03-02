Lazio, Dalla Palma: "Il rendimento è vergognoso. Situazione allo sbando"

02.03.2026
Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Alberto Dalla Palma per dire la sua sulla sconfitta della Lazio contro il Torino e sul momento che sta vivendo la squadra di Maurizio Sarri. 

LA SITUAZIONE DELLA LAZIO - "Mi sembra una situazione totalmente allo sbando. È vero che questa partita è stata presentata come di passaggio per quella di mercoledì, ma la squadra è stata inaccettabile dal punto di vista mentale, una delle peggiori della stagione. Lotito ha detto di aver preso la Lazio in uno stato di coma irreversibile, ora invece è in coma indotto da una cattiva gestione e da una sciatteria che si vede espressa dai risultati in campo e da una classifica indecorosa che ti costringerà a giocare dei turni aggiuntivi di Coppa Italia pericolosissimi".

SARRI - "La colpa è di Sarri? Sarri è il valore aggiunto della Lazio, può farti la differenza, ma devi dargli una squadra che lavora con lui. Non essendo stata seguita nessuna delle sue indicazioni, la società decida, o viene messo in condizione di lavorare o si punti su un altro allenatore. Fabiani ha parlato di una rosa che quando è arrivato lui valeva 0 e di averla portata a 300 milioni di valore. Sono andato a controllare su Transfermarkt, e il vero valore è di 220 milioni. Mi è anche caduto l'occhio su Ratkov che ne vale 7. In pratica si è già svalutato del 50%... In più, rinfresco la memoria a tutti sul valore 0 della rosa. Il primo giorno in cui Fabiani è arrivato alla Lazio come DS avevamo Luis Alberto, Felipe Anderson e Ciro Immobile, senza contare che molti di quei giocatori sono ancora lì. In pratica, per la società giocatori come Romagnoli, Gila, Marusic e tanti altri valgono 0...".

IL RENDIMENTO - "Il rendimento di ieri è stato talmente vergognoso che sono quasi contento che sia andata così, perché se hanno un orgoglio vorranno in tutti i modi cancellare quello che è successo. Se giochi come hai giocato ieri è già chiusa, ma mi aspetto la Lazio che ha vinto col Parma in 9, o che ha vinto contro la Juventus. C'è già da preoccuparsi per la prossima stagione se Lotito non cambia. Se per chi gestisce la rosa i giocatori che abbiamo oggi valgono 300 milioni io non oso immaginare cosa potrà succedere durante il mercato estivo". 

