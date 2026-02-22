Serie A, Torino - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming
22.02.2026 12:30 di Christian Gugliotta
Il deludente pareggio maturato a Cagliari ha peggiorato ulteriormente la classifica della Lazio, ora sempre più distante dalle posizioni europee e destinata a vivere un finale di campionato del tutto anonimo e privo di ambizioni.
Per ritrovare una vittoria che manca da tre partite, la squadra di Sarri affronterà in trasferta il Torino dell'ex Baroni, squadra in grande difficoltà e reduce da un brutto ko in casa del Genoa.
Il match, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino alle 18:00 di domenica 1° marzo, sarà trasmesso in co-esclusiva su Dazn e su Sky nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere seguito in streaming live e on demand - accedendo tramite app o sito - su Dazn, Sky Go e NOW.
CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.