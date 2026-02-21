Lazio, manca il guizzo per la vittoria: pareggio a reti bianche a Cagliari

La Lazio pareggia anche a Cagliari 0-0: nel finale espulso Mina per doppia ammonizione dopo un fallo su Noslin praticamente sulla linea dell'area

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Terzo pareggio consecutivo in trasferta per la Lazio. Dopo lo 0-0 di Lecce e la vittoria sfumata all'ultimo minuto in casa della Juventus, i capitolini impattano a reti bianche anche a Cagliari. Primo tempo spento per la squadra biancoceleste, che poi nel secondo tempo alza un po' il numero dei giri, pur mostrando una certa difficoltà a produrre occasioni da gol. Il massimo sforzo viene prodotto nel finale, dopo l'espulsione di Mina, e il dubbio non totalmente chiarito dalle immagini sulla scelta immediatamente modificata da Rapuano sul fallo, praticamente sulla linea dell'area di rigore, di Mina su Noslin. Cataldi al 94' sfiora il gol della vittoria, la palla finisce a pochi centimetri dall'incrocio.

SCELTE DI SARRI - Qualche sorpresa rispetto alle indicazioni degli ultimi giorni. Davanti a Provedel sono Marusic e Pellegrini i terzini, in mezzo gioca Provstgaard, con Romagnoli spostato sul centro-destra. A centrocampo rimangono in panchina Dele-Bashiru e Cataldi, con Belahyane e Rovella al loro posto, chiude la mediana Taylor. Davanti importante il rientro di capitan Zaccagni a sinistra, con Isaksen dalla parte opposta e Maldini centravanti.

CAGLIARI PIÙ ATTIVO - Isaksen salta Dossena, che lo stende prima dell'ingresso in area. La punizione successiva viene respinta da Zé Pedro. Al quarto d'ora di gioco su un calcio d'angolo di Esposito Zé Pedro anticipa tutti e colpisce la parte esterna del palo. Isaksen sfugge alle spalle di Palestra, cross per Isaksen, tocca in corner Dossena. Sempre Isaksen invita Belahyane all'inserimento, Sulemana con il fisico chiude il corridoio. Obert trova Adopo tutto solo al centro dell'area, il colpo di testa finisce a lato alla sinistra di Provedel. Il primo ammonito è Mina che abbatte Maldini in ripartenza. Alla mezz'ora Belahyane trova in verticale Marusic, cross sul quale non arriva per un attimo Zaccagni in scivolata. Palestra lancia Adopo alle spalle di Pellegrini, palla dietro per Esposito che non prende lo specchio. Taylor si propone sulla sinistra, il suo cross diventa un tiro che mette in difficoltà Caprile, costretto a respingere in angolo. Mazzitelli ha un problema muscolare, Pisacane inserisce Idrissi al suo posto. Nel recupero ammonito Pellegrini per una trattenuta su Palestra.

CRESCE ALLA DISTANZA LA LAZIO - Su una sponda di Mina, prova Dossena a girarsi a e tirare in area biancoceleste, palla alta. Prova Taylor con un tiro dalla distanza, blocca Caprile. Ammonito Zé Pedro per un fallo in ritardo su Rovella, che cade sulla spalla. Doppia sostituzione nella Lazio, esce Rovella, dolorante alla spalla, e Isaksen, entrano Cataldi e Cancellieri. Giallo per Provstgaard per un fallo su Palestra. Palestra parte alle spalle di Pellegrini, supera Provstgaard e batte Provedel, ma parte da posizione di fuorigioco. Si rimane 0-0. Sarri inserisce Ratkov e Tavares per Maldini e Pellegrini, Pisacane Trepy per Esposito. Ratkov sfrutta lo scivolone di Dossena, entra in area lateralmente e cerca dietro Zaccagni, palla troppo arretrata. Idrissi calcia da fuori, Privedel tocca in angolo. Tiro da lontanissimo di Marusic, palla fuori. Entra anche Noslin al posto di Zaccagni. All'85' Noslin ruba palla, salta Mina che lo mette a terra sulla linea dell'area di rigore: Rapuano prima indica il dischetto poi concede punizione dal limite, secondo giallo ed espulsione per il difensore rossoblu. Un check rapidissimo conferma la decisione del campo. Cataldi prova a sorprendere sul primo palo Caprile, che respinge. Nel Cagliari entra Zappa per Kilicsoy. Tavares sfonda a sinistra, sul cross Dossena si rifugia in corner. Al 94' Cataldi dal limite sfiora l'incrocio, Lazio a un passo dal gol all'ultimo assalto.