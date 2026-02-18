FORMELLO - Lazio, Zac in gruppo! Sarri studia le scelte anti-Cagliari

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Riecco Zaccagni. Il capitano ha smaltito l'infortunio e nella doppia seduta è tornato a lavorare in gruppo. Ora viaggia per la convocazione nella gara contro il Cagliari, anche se resta difficile pensarlo dall'inizio viste le settimane di stop. Per questo in attacco è in vantaggio lo stesso tridente di sabato scorso composto da Isaksen, Maldini e Noslin.

A centrocampo invece le scelte dipenderanno dalle condizioni di Basic. È fermo dalla sfida contro la Juventus, ora dovrebbe rientrare a disposizione di Sarri. Si giocherà il posto con Dele-Bashiru, comunque in pole per completare il terzetto con Cataldi e Taylor. In difesa non ci sarà Gila, gli esami hanno confermato l'infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro.

In Sardegna quindi giocherà Romagnoli insieme a uno tra Provstgaard e Patric. Il danese è in vantaggio, di recente ha avuto più continuità. Ma Sarri potrebbe optare per lo spagnolo (che ha ritrovato minuti e sta migliorando di condizione) per non schierare due mancini in coppia. A sinistra è ancora aperto il ballottaggio tra Nuno Tavares e Pellegrini (il primo più avanti per la seconda titolarità consecutiva), mentre a destra ci sarà di nuovo Marusic. L'allenamento di giovedì pomeriggio e la rifinitura di venerdì mattina chiariranno tutti i dubbi.