Stadio Flaminio, l'arch. Casamonti: "Parcheggi? Serve un cambio culturale"
L'architetto Marco Casamonti (Studio Archea Associati) è intervenuto in conferenza stampa per presentare il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Tra i vari temi trattati, c'è anche la problematica dei parcheggi, la quale è stata anche rimarcata dai giornalisti presenti al Centro Sportivo di Formello. Di seguito il suo intervento sul tema:
"Sui parcheggi, bisogna tutti fare un cambio culturale. La questione dei parcheggi è sbagliata. Più parcheggi si fanno, e più macchine vengono portate. A Tirana la gente ci va a piedi allo stadio, non ci sono parcheggi. Tutti noi dobbiamo abituarci ad andare alle manifestazioni anche a piedi. Questo è un elemento di grandissimo cambiamento culturale che l’Italia deve compiere, la macchina ci fa male alla salute".