Stadio Flaminio | Lanzetta sulle tempistiche: "Inizio dei lavori entro..."
17.02.2026 15:30 di Simone Locusta
Durante la conferenza stampa di presentazione dello Stadio Flaminio come nuova casa della Lazio, è intervenuto anche l'ing. Alessandro Lanzetta, il quale si è soffermato soprattutto sulla questione relativa alle tempistiche di realizzazione del progetto. Di seguito le sue parole.
"Per la tempistica, prevediamo l’inizio dei lavori per il primo semestre del 2027 e il completamento dei lavori per il primo semestre del 2031. L’iter è quello della legge sugli stadi, come quello della Roma".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.