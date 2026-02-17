Fiorentina, Rugani: "Lazio? Sono felice di essere qui"
17.02.2026 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Giornata di presentazione per Daniele Rugani, intervenuto in conferenza stampa dopo l’approdo nel mercato di gennaio alla Fiorentina.
Tanti i temi toccati dal difensore tra cui anche l’interesse della Lazio: “Non mi aspettavo di lasciare la Juve ma il calcio è così e vanno colte le opportunità. A 31 anni posso ancora dare molto”.
“Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui”.
Jessica Reatini
