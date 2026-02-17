Lazio, confermata un'ammonizione: la scelta del Giudice Sportivo
17.02.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È stato pubblicato il referto del Giudice Sportivo per la venticinquesima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Lazio, dopo la gara contro l'Atalanta è stata confermata l'ammonizione a Kenneth Taylor. È la seconda del suo campionato. Di seguito la nota.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
SECONDA SANZIONE
TAYLOR Kenneth Ina Dorothea (Lazio)
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.