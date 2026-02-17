Lazio, confermata un'ammonizione: la scelta del Giudice Sportivo

17.02.2026 15:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, confermata un'ammonizione: la scelta del Giudice Sportivo

È stato pubblicato il referto del Giudice Sportivo per la venticinquesima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Lazio, dopo la gara contro l'Atalanta è stata confermata l'ammonizione a Kenneth Taylor. È la seconda del suo campionato. Di seguito la nota.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 

SECONDA SANZIONE

TAYLOR Kenneth Ina Dorothea (Lazio)

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.