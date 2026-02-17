Cagliari, Pisacane: "Testa alla Lazio. Folorunsho ci sarà"
17.02.2026 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Federico De Luca 2026
Secondo ko consecutivo per il Cagliari, prossimo avversario della Lazio in campionato, che cade in casa per mano del Lecce che si è imposto per 0-2 alla Unipol Domus.
Al termine della gara questa l'analisi del tecnico Pisacane sul match: "Oggi la colpa è di tutti, quando si perde è così, bisogna rimanere compatti e lavorare, perché non eravamo fenomeni prima e non lo siamo ora. Ripartiamo e analizziamo con calma, pensiamo alla Lazio".
"Folorunsho penso possa tornare a disposizione con la Lazio, da domani aumenterà i carichi di lavoro".
