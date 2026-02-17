Open Var | Lazio - Atalanta, il check sul rigore di Cataldi: ecco il dialogo
Nell'ultimo episodio di Open Var su Dazn è stato analizzato l'episodio del calcio di rigore concesso all'Atalanta nell'ultima gara contro la Lazio per il fallo di mano di Cataldi. Di seguito il colloquio tra l'arbitro Sacchi e Di Paolo e Gariglio in Sala Var di Lissone.
SACCHI: “Questo è rigore, rigore, rigore!’
SALA VAR: “Occhio al braccio che era alto, mi sembrava alto. Guarda se lo prende prima con il braccio. Sì ma il braccio è alto, anche se lo prende lì… Sulla parte dietro, eccola lì. È braccio, non ci sono neanche deviazioni. Se la prende sul braccio è rigore netto. Sì, la prende chiaramente con il braccio qua sotto. Check, il rigore è confermato. La prende con il braccio alto sotto, il braccio è fuori sagoma”.
S: “Stanno controllando il fuorigioco, il rigore è confermato [ai giocatori]. Lo sapete anche voi. Questo è rigore.
SV: “Check completato, puoi far battere il calcio di rigore”.