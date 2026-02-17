NEWS | Sinner e Alcaraz a Doha: pronti a incassare una cifra mostruosa
17.02.2026 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Quello di Doha può sembrare un semplice 500 eppure, guardando ai guadagni, vale decisamente di più almeno per Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Sia lo spagnolo che l’italiano, rispettivamente numero uno e numero due al mondo, hanno incassato la bellezza di 1.2 milioni di dollari a testa come promozional fee, ovvero il compenso extra che... <<< SINNER-ALCARAZ >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide