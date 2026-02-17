Stadio Flaminio, Lotito: “Speriamo che l’impianto possa ospitare gli Europei"

È iniziata la conferenza stampa di presentazione dello Stadio Flaminio e a prendere parola per primo è stato il presidente Lotito, che nel discorso di presentazione del progetto ha parlato anche di cosa sarà “Lazio 2032 - Il Sogno responsabile”. Di seguito le sue parole:

"Durante la prossima sosta della Nazionale presenteremo “Lazio 2032 - Il Sogno Responsabile”, una conferenza programmatica che delineerà il percorso strategico del Club. In quell'occasione illustreremo, insieme alla società di consulenza Deloitte e all'Università Luiss, un piano industriale a cinque anni fondato su sostenibilità economica, crescita patrimoniale e competitività sortiva.

Lo stadio è un tassello, ma la visione è più ampia. La scelta del 2032 non è casuale. È un orizzonte temporale coerente con le traiettorie europee dello sport e con le prospettive legate ai Campionati Europei. La S.S. Lazio ha già formalizzato una manifestazione di interesse affinché lo Stadio Flaminio possa essere valutato tra le possibili sedi ospitanti. Non è una promessa, né una forzatura. È un atto di responsabilità e di visione: mettere Roma e il Flaminio nelle condizioni di poter partecipare a un grande evento internazionale, qualora i requisiti tecnici e istituzionali lo consentano.

Siamo consapevoli che il percorso di assegnazione delle sedi sarà competitivo e che nella nostra città sono previste più candidature. Proprio per questo vogliamo affrontare il tema con metodo, trasparenza e programmazione. 'Lazio 2032' sarà un momento di confronto aperto con le istituzioni, con i nostri partner e con i tifosi, per costruire un dialogo serio e costruttivo sul futuro del Club e sul ruolo che intendiamo svolgere per la città. Il Flaminio nacque per le Olimpiadi del 1960. Oggi può ambire, con equilibrio e serietà, a tornare nel circuito dei grandi eventi europei".

