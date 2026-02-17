Lazio, Sarri fissa il programma settimanale: l'arrivo a Cagliari
17.02.2026 09:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio torna al servizio di Maurizio Sarri, che da programma prevede oggi la ripresa degli allenamenti a Formello. Finito il riposo concesso dal tecnico, alle 15.30 comincerà la preparazione alla trasferta di Cagliari in programma sabato sera.
Come riporta il Corriere dello Sport, per domani è stata fissata una doppia seduta (ore 10.30 e 15), poi la squadra si allenerà di giovedì pomeriggio, mentre venerdì svolgerà in mattinata la rifinitura.