Ex Lazio | André Anderson, il San Paolo dovrà risarcirlo: il motivo
André Anderson ha vinto la battaglia legale con il San Paolo. Come riportato da Bolavip, la sesta sezione del Tribunale Regionale del Lavoro della Seconda Regione (TRT-2) ha respinto il ricorso del club confermando la condanna per danni morali. Ora i brasiliani dovranno risarcire l'ex centrocampista della Lazio per 50mila R$ (circa 9.000 euro).
Il classe '99 si era rivolto ai suoi legali perché sosteneva di non aver ricevute il trattamento medico adeguato durante la stagione 2022/23, quando si trovava proprio in prestito al San Paolo dalla Lazio. È stata quindi confermata la condanna per danni morali, visto che il TRT-2 ha ritenuto responsabile il club dell'aggravamento delle condizioni fisiche del calciatore.
La Giustizia ha inoltre annullato la condanna per danni materiali: André Anderson chiedeva un ulteriore rimborso di 31mila R$ per le spese di un intervento chirurgico, ma il tribunale ha ritenuto che non vi fosse prova né dell'esborso e né della presunta rinuncia della Lazio a coprire il costo. La decisione del TRT-2 chiude il processo in secondo grado: il San Paolo ora valutare se fare nuovamente ricorso per evitare di pagare il centrocampista.