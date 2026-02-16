WOMEN | Serie A, Lazio - Milan: dove e quando vedere il match
16.02.2026 18:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Dopo il pari esterno contro la Juve, la Lazio Women torna a giocare in casa. Al Fersini, sabato 21 febbraio, le biancocelesti ospitano il Milan. Solo tre punti le separano in classifica, le rossonere sono ottave a 20 mentre le capitoline quinte a 23, la partita rappresenta un'occasione importante per le padrone di casa che hanno la possibilità di proseguire la marcia verso le prime posizioni.
Il calcio d'inizio del match è fissato alle 15 e sarà possibile seguirlo in diretta tv su Dazn oppure in streaming live e on demand accedendo tramite app o sito alla piattaforma.
