Lazio, Peruzzi compie gli anni: gli auguri della società - FOTO
16.02.2026 13:45 di Christian Gugliotta
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Angelo Peruzzi compie 56 anni. Nel giorno del compleanno dell'ex portiere, poi divenuto anche club manager biancoceleste, la Lazio gli ha rivolto un augurio speciale attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale e una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Questo il testo del comunicato:
"Spegne oggi 56 candeline Angelo Peruzzi. L’ex portiere della Lazio ha giocato in biancoceleste dal 2000 al 2007. Nella Capitale, Angelo ha collezionato 226 presenze, conquistando una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Successivamente, Peruzzi è stato anche club manager biancoceleste dal 2016 al 2021".
