Bodo/Glimt, Aleesami: "Giocare qui è diverso. Ricordo la Lazio..."
16.02.2026 15:00 di Christian Gugliotta
Alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter, il difensore del Bodo/Glimt Haitam Aleesami, con un passato di tre anni in Italia al Palermo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Parlando delle precedenti sfide contro squadre italiane, il norvegese è tornato anche su quella disputata in casa contro la Lazio, rivelando lo scetticismo dei giocatori biancocelesti all'idea di giocare su un campo in erba sintetica:
"Giocare qui è diverso rispetto ad altri Paesi. Ricordo la Lazio: i giocatori durante il riscaldamento guardavano il campo un po’ scettici", racconta Aleesami "La Juventus? Arrivò qui con l’atteggiamento giusto, con la mentalità corretta. Da quella partita abbiamo imparato tanto".
