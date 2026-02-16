Ex Lazio | Celta Vigo, esordio per Vecino: "Sono felice, peccato per il risultato"

L'ex centrocampista della Lazio Matias Vecino ha fatto il suo esordio con la maglia del Celta Vigo. Dopo la gara contro l'Espanyol, l'uruguaiano ha parlato delle emozioni per il suo debutto e ha commentato la prestazione della sua squadra. Di seguito le sue parole: "Quando si entra in campo ci si dimentica di tutto il resto. Ero concentrato su quello che dovevo fare, su ciò che mi aveva chiesto il mister e per fortuna siamo riusciti a segnare quel gol proprio alla fine. Peccato per il risultato, ma sono felice di aver debuttato".

"Avevamo la partita sotto controllo, specialmente all'inizio del secondo tempo. Ci è mancato il colpo del ko per chiudere il match. E quando la partita resta aperta, una giocata in area può complicare tutto, ed è andata così. Loro si sono caricati grazie ai propri tifosi e ci hanno messo in difficoltà; per questo voglio sottolineare l'atteggiamento della squadra, che ha cercato fino all'ultimo minuto un pareggio meritato. Sarebbe stato ingiusto perdere perché siamo stati superiori durante la gara. L'errore è stato non chiuderla all'inizio del secondo tempo: abbiamo avuto le occasioni per farlo e da fuori si percepiva che quello fosse il momento giusto".