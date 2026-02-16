Trevisani su Bastoni: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario!"

16.02.2026 18:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Negli studi di Pressing, il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del rosso dato a Kalulu in Inter - Juventus e della simulazione (con successiva esultanza) di Bastoni. Di seguito le sue parole.

"Rocchi non può dire 'cercano di fregarci': è tutta la vita che i giocatori tentano di fregare gli arbitri, da sempre è così. Bastoni fa quello che fa proprio perché ha visto che era Kalulu ammonito cinque minuti prima. Ma io non sono del partito scandalizziamoci e non mandiamolo in Nazionale. In questo gioco si va in campo per fregare l'avversario e se si anche riesce l'arbitro: lo scopo è fregare l'avversario. Non facciamo le mammolette! Il più pulito c'ha la rogna nel calcio. Ho visto Nedved alzarsi dicendo 'giusto giusto' e non mi ricordo gli scandali. Non fate la morale su Bastoni, nessuno deve fare la morale su nessuno. Io non chiedo la gogna mediatica".

