Lazio, Agostinelli: "Atalanta? Favorita in Coppa Italia ma superabile"

Un ko amaro quello maturato all'Olimpico dove l'Atalanta si è imposta per 2-0 nonostante una buona prova della Lazio. Sul match e non solo ecco il pensiero di Andrea Agostinelli ai microfoni di Radiosei: "La Lazio era partita molto meglio dell’Atalanta poi, per alcune decisioni dell’arbitro, il palo di Taylor ed un po’ di sfortuna, la partita ha preso un’altra direzione. La cosa buona è che la squadra è rimasta dentro la partita fino alla fine".

"L’Atalanta in Coppa Italia è favorita, ma superabile. La prestazione di sabato lo dimostra, è una gara che mi ha lasciato delle sensazioni positive. Non sono imbattibili, forti certamente. Le assenze in avanti che avranno rappresentano un fattore".

"Quello che mi preoccupa è soprattutto il futuro. Intanto spero che ci sia la conferma di Sarri, altrimenti vorrebbe dire ricominciare anche dal punto di vista della metodologia. Il mio pensiero è che c’è necessità di metterci dei soldi se vuoi porti degli obiettivi. Per avere una Lazio ancora competitiva senza le risorse delle coppe servono investimenti e la dimostrazione di poter mettere sul piatto dei soldi. Altrimenti si fa fatica".

"Maldini? Lui dopo aver giocato la palla non ha la predisposizione di attaccare subito la porta. Le cose migliori le fa quando si defila sull’esterno, poi non ha subito l’idea di inserirsi in zona gol. Ha qualità, ma quando devi andare a chiudere l’azione fa fatica".

