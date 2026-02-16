La Penna sporge denuncia alla Postale: insulti e minacce dopo Inter - Juve
16.02.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Pioggia di insulti e minacce dopo Inter - Juventus. L'arbitro La Penna è stato bersagliato dopo l'errore sul secondo giallo dato a Kalulu per il presunto fallo su Bastoni. Per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il fischietto di San Siro ha deciso di sporgere denuncia alla Polizia postale.
I messaggi d'odio ("Ti sparo", "ti ammazzo", "ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti"), però, non sono arrivati solamente a La Penna, ma sono stati estesi anche al resto della sua famiglia (moglie e due bambine piccole). Da qui è nata la sua preoccupazione che l'ha portato a presentare la denuncia. E per motivi di sicurezza è stato consigliato a tutti di rimanere in casa e di non uscire.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.