Lazio, Basic verso il recupero: è pronto a rientrare con il Cagliari
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il rientro di Toma Basic. Dopo l'infortunio muscolare accusato contro la Juventus, il centrocampista croato è vicino al recupero. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, conta di tornare in gruppo martedì alla ripresa (domenica e lunedì sono di riposo): l'ecografia che aveva effettuato ha scongiurato danni particolari, aveva solo bisogno di fermarsi.
Fortunatamente non c'erano lesioni, convive da tempo con un fastidio a un osso. Per questo può già rivedersi a disposizione contro il Cagliari. Cercherà di mettere minuti nelle gambe per gli impegni più importanti della stagione, ovvero la doppia semifinale di Coppa Italia. In Sardegna aiuterà Dele-Bashiru e soprattutto Taylor, costretto agli straordinari negli ultimi giorni.