WOMEN | La Lazio frena la Juve: a Biella termina 0-0

Lazio Women e Juve si dividono la posta in palio nel match valido per la quattordicesima giornata. Un punto che permette alle biancocelesti, quarte a 23 punti, di frenare la corsa delle bianconere verso la vetta. Le padrone di casa si confermano al terzo posto a quota 27.

PRIMO TEMPO - Parte meglio la Juve che sin da subito ha il pieno controllo della gara costringendo la Lazio a difendersi. Non è rimasta a guardare Durante, più volte chiamata in causa prima da Bonansea e poi da Lenzini e Beccari, le biancocelesti hanno provato a farsi vedere con Monnecchi che ha messo una buona palla per Piemonte, ma l’attaccante è arrivata in ritardo. Insistono le padrone di casa che però non riescono a trovare il gol del vantaggio e al duplice fischio il risultato è fermo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO - Alla ripresa la Lazio ha subito l’occasione per sbloccarla: un cross di Oliviero per Piemonte che di testa non inquadra la porta. Rispondono le bianconere dalla distanza, ma Durante non si lascia trovare impreparata. Al 62° minuto la Juve ha tra i piedi un’occasione d’oro con Beccari che colpisce il legno interno. Sul finale, in pieno recupero le capitoline hanno l’opportunità di sbloccarla con Visentin ma la palla è troppo alta. Non smuovono molto i cambi, avvenuti nel corso del secondo tempo da entrambe le parti. Al triplice fischio il risultato resta 0-0.

