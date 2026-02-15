Lazio - Atalanta, la moviola e il voto a Sacchi: i quotidiani bocciano l'arbitro
Più di una sbavatura per l'arbitro Sacchi in Lazio-Atalanta: lascia giocare molto, a volte troppo, e ai cinque cartellini estratti ne manca sicuramente uno. Ma il primo grande episodio che lo vede protagonista è l'assegnazione del calcio di rigore nei confronti della Dea per il colpo di mano di Cataldi. La Gazzetta non ha dubbi: "C'è il rigore. Braccio alto di Cataldi in scivolata sul cross tentato da Zappacosta (tenuto in gioco da Gila)". Qualche dubbio da parte del Corriere, visto che il pallone colpisce anche la parte dell'ascella, tra il costato e l'interno del braccio, in quella "zona verde" prevista dalla FIFA.
Anche Sarri voleva il tiro dagli undici metri dopo il colpo di mano di Zappacosta sul cross di Tavares, ma l'arbitro non l'ha concesso per precedente posizione di off-side e i principali quotidiani confermano la scelta del direttore di gara. "Il tocco di Kolasinac è una chiara deviazione e non può essere considerata una giocata", le parole del Corriere.
Manca un giallo per Djimsiti, che stende Maldini. Per due volte Isaksen viene travolto, da Krstovic prima e da Kolasinac poi. "Ok la soglia alta, ma era fallo", conclude il quotidiano romano. A conti fatti, e tirando le somme, entrambi i quotidiani hanno dato un voto non sufficiente a Sacchi: 5,5 il Corriere dello Sport, 5 La Gazzetta.